The Last of Us Parte II piace anche ad una coppia di anziani che cerca un tutor per imparare a giocare

The Last of Us Parte II è apprezzato per la sua narrativa emotiva e l'eccitante gameplay di azione e avventura. Ma le sue opzioni di accessibilità forniscono anche un'adattabilità coinvolgente che i giocatori possono sfruttare per regolare il loro gioco, sia che desiderino navigare a un ritmo disinvolto attraverso la modalità più semplice, oppure avere una sfida molto più importante grazie alla modalità permadeath.

Queste opzioni assicurano che i giocatori ricevano un'esperienza che funzioni meglio per loro, anche se non sono a loro agio o non sanno come giocare ai videogiochi. Di recente, un annuncio particolare ha dimostrato che The Last of Us Parte II può essere apprezzato da qualsiasi fascia di età.

L'utente Twitter e giornalista Gene Park ha condiviso un annuncio su Craiglist di una coppia di anziani che stava cercando qualcuno che potesse insegnargli come giocare ai giochi per PS4, in particolare a The Last of Us Parte II. L'annuncio non indica il motivo per cui desiderano imparare a giocare meglio ai titoli PS4 Pro o a The Last of Us Parte II in particolare, ma è sicuramente un annuncio intrigante che sembra troppo bello per essere vero per molti giocatori. Il creatore dell'annuncio afferma che sono entrambi completamente vaccinati e sollecita che anche il potenziale tutor debba essere completamente vaccinato e sia in grado di presentare la prova della vaccinazione.

senior couple posts ad for help learning how to play ps4 and the last of us 2. i hope they find someone good ? pic.twitter.com/GP8gEn6xaI — Gene Park (@GenePark) September 26, 2021

Sembra che questo annuncio prenda sul serio il tutoraggio, poiché affermano di voler cercare "qualcuno che sia paziente e che possa insegnare senza giudicarci" o "irritarsi dopo poco". Diversi fan del titolo di Naughty Dog sicuramente prenderanno la palla al balzo e cercheranno di aiutare la simpatica coppia.

A proposito: sapete che il team di The Last of Us Parte II sta lavorando al multiplayer?

Fonte: GamesRadar