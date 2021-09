The Last of Us Parte II celebra il The Last of Us Day 2021 con una statua di Joel alta 36 centimetri

Naughty Dog ha celebrato il The Last of Us Day 2021 annunciando sulle pagine di PlayStation Blog interessanti novità per merchandise, oggetti da collezione e molto altro.

Lo studio, ha rivelato anche una collaborazione con Dark Horse, che ha portato alla creazione di una statua di Joel da The Last of Us Parte II alta 36 centimetri.

"Questa statua è realizzata con dettagli sbalorditivi ed è completamente equipaggiata con la pistola e la sua chitarra. Questa statua è disponibile per il pre-ordine fino al 29 ottobre tramite il sito Web di Dark Horse e sarà distribuita da maggio a luglio 2022", si legge su PS Blog.

La statua può essere vostra per 199,99 dollari.

Dark Horse ha già realizzato le statue di Ellie e Abby, quindi ora potrete completare la vostra collezione di The Last of Us aggiungendo anche la statua di Joel.

Che ne dite?

Fonte: Dark Horse.