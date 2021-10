The Last of Us Parte II: un eccezionale dietro le quinte della realizzazione del Rat King

The Last of Us Parte II è ricco di situazioni ansiogene e boss fight terrificanti, ma ce n'è una in particolare che ha impressionato molti giocatori: lo scontro col Rat King.

In questo lungo dietro le quinte sei membri del team di sviluppo di Naughty Dog spiegano come hanno creato questa minaccia, dal concepimento all'implementazione in game e agli aspetti di design e gameplay.

Sono tanti gli aspetti da considerare in proposito: ad esempio il design dell'arena in cui si svolge il combattimento, il modo in cui lo si inserisce nella trama e nel ritmo di gioco e come elementi estetici, sonori e musicali contribuiscano all'atmosfera della lotta.

Va da sé che il video contiene spoiler per chi ancora non ha giocato al titolo. Che dire? Dopo diverso tempo dall'uscita, The Last of Us Parte II non la smette ancora di stupire!

Fonte: IGN USA