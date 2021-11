The Legend of Zelda, novità in arrivo ai The Game Awards?

The Legend of Zelda è una delle serie di giochi più grandi, importanti e longeve del settore, ma sebbene il marchio festeggi il suo 35° anniversario quest'anno, è rimasto in gran parte in silenzio. Invece, Nintendo si è concentrata maggiormente sul 35° anniversario di Super Mario nel corso dell'anno, ma le cose potrebbero cambiare di nuovo, probabilmente alla fine del 2021.

Un leaker di Nintendo, solitamente ben informato sulla società, Samus Hunter, ha ora parlato e ha sottolineato che le celebrazioni per il 35° anniversario di The Legend of Zelda dovrebbero continuare come parte dei prossimi The Game Awards 2021.

Secondo quanto riportato dal leaker, Nintendo starebbe pianificando un eventuale nuovo annuncio su Zelda, che non sarebbe una novità nell'ambito della cerimonia di premiazione. Il grande palcoscenico dello spettacolo è già stato utilizzato in passato per mostrare al mondo un nuovo trailer di Zelda, ad esempio.

The celebrations for the 35th anniversary of The Legend of Zelda, will continue at #TheGameAwards #NintendoSwitch #TheLegendOfZelda pic.twitter.com/VQy27qjUpe — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) November 18, 2021

Resta da vedere se le informazioni di Samus Hunter saranno confermate e cosa Nintendo mostrerà nello specifico. In occasione del 35° anniversario della serie, la società si è finora limitata a The Legend of Zelda Game & Watch e alla versione rimasterizzata di Skyward Sword.

