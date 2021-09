The Touryst per PS5 è il primo videogioco a 8K e 60 FPS della console

Il gioco di Shin'en Multimedia, The Touryst, è ora disponibile per PS4 e PS5 e su console next-gen gira in 8K a 60 FPS. Questa risoluzione era già stata annunciata dal team di sviluppo ed ora, Digital Foundry attraverso un video, analizza come gira il gioco su PS5 e Xbox Series X.

Per supportare l'8K ed i 60FPS, dato che PlayStation 5 non supporta l'uscita 8K tramite HDMI 2.1, il team di sviluppo si è avvalso di un piccolo trucco, ovvero l'utilizzo della risoluzione estrema per il super-sampling anti-aliasing: in sostanza, ogni pixel sullo schermo 4K viene sottoposto a sottocampionamento da quattro pixel per una maggiore qualità dell'immagine. Il titolo in questo modo riesce a girare ad una risoluzione 7680x4320p.

Cosa offre la modalità 8K in The Touryst? Digital Foundry afferma che con questa risoluzione, si ottiene un miglioramento nella levigatura dei bordi e una maggiore profondità di campo, una differenza che si nota tra le modalità a 4K e 8K. Anche la definizione delle ombre è più pulita e nitida su PS5 rispetto a Xbox Series X. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'analisi video targata Digital Foundry.

The Touryst è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5

Fonte: Digital Foundry