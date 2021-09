The Witcher 3 ha NPC 'fotorealistici' grazie all'ottimo lavoro di una IA

Le tecnologie di Intelligenza Artificiale hanno fatto molta strada nel corso degli anni. "Allenandosi" su immagini di volti umani, questi algoritmi possono prendere i design dei personaggi di un gioco e farli sembrare quasi realistici. Usando l'intelligenza artificiale, un giocatore di The Witcher 3 ha creato un'intera galleria di NPC come apparirebbero nella vita reale.

Algoritmi di intelligenza artificiale con set di dati dettagliati e di grandi dimensioni possono essere utilizzati per creare immagini che, sebbene false, sembrano realistiche.

Il post dell'utente Reddit gutekx12 mostra il prima e il dopo di sette NPC di The Witcher 3. Per l'immagine creata dall'IA sul lato destro sembra che sia stata scattata una fotografia di una versione reale di ciascun personaggio. I dettagli sono incredibili e l'intelligenza artificiale ha fatto un lavoro impressionante facendo sembrare ogni volto come nella vita reale. Questo porta il design del gioco a un livello che nemmeno le mod di The Witcher 3 possono raggiungere.

La tecnologia AI ha fatto molta strada negli ultimi dieci anni, ma rimane limitata nelle sue capacità. Sebbene ogni personaggio di The Witcher 3 sia incredibilmente migliorato, i colori degli occhi tendono a cambiare durante la transizione e alcuni dei personaggi femminili ottengono anche orecchini. Ciò è probabilmente dovuto al training set di dati. Se un algoritmo viene addestrato su volti che tendono ad avere determinate caratteristiche, probabilmente aggiungerà le caratteristiche ai nuovi volti.

Che ne dite?

Fonte: Gamerant.