The Witcher di Netflix Stagione 3 confermata. Annunciati un secondo film anime e una serie per bambini

Dopo l'annuncio della data di uscita della seconda stagione, prevista per dicembre, Netflix ha confermato la volontà di continuare ad esplorare l'universo narrativo di The Witcher, con la conferma della serie per una terza stagione.

Ma i contenuti non finiscono qui, poiché il mondo dello strigo continuerà ad essere esplorato ulteriormente, con un nuovo lungometraggio anime in arrivo (dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf) e addirittura una serie per bambini e famiglie.

Naturalmente confermato il cast della serie, con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra di Yennefer di Vengerberg e Freya Allan di Cirilla. Alla guida sempre la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che si è detta incredibilmente eccitata e contenta di continuare l'avventura nell'universo creato da Andrzej Sapkowski.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Fonte: IGN