The Witcher di Netflix nel trailer della seconda stagione tra Vesemir, Nivellen e non solo

Nelle scorse ore Netflix, in occasione della partenza dell'evento TUDUM, ha pubblicato un nuovo trailer per la seconda stagione di The Witcher. Nel video possiamo vedere in azione nuovi e vecchi personaggi, tra cui Vesemir (interpretato da Kim Bodnia), mentore di Geralt e a capo della fortezza di Kear Morhen. Quest'ultima sarà protagonista di questa nuova stagione, mostrandoci presumibilmente anche alcune fasi dell'addestramento di Ciri.

La prima stagione di The Witcher si era conclusa con l'atteso incontro proprio tra Cirilla e Geralt di Rivia, che ora dovrà fare i conti con il proprio destino e con i pericoli che minacceranno la vita della fanciulla, a causa della sua discendenza e delle sue capacità.

Oltre al nuovo trailer è stata anche annunciata la data di uscita di questa nuova stagione, che sarà composta da 8 episodi e sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 17 dicembre.

Ma non è finita qui, poiché sono state anche condivise alcune brevi clip tratte proprio dalla seconda stagione, che ci mostrano uno dei personaggi più attesi che farà la sua apparizione, ossia Nivellen, interpretato da Kristofer Hivju.

Meet Nivellen (played by the incomparable @kristoferhivju), an old friend of Geralt's with a BIG secret. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix worldwide. pic.twitter.com/luhNCbxUC6 — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

