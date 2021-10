Tom Clancy's Ghost Recon compie 20 anni! Ubisoft annuncia un video showcase con alcune sorprese

Tra pochi giorni ci sarà un importante anniversario in casa Ubisoft: compie infatti 20 anni l'ormai longeva serie Tom Clancy's Ghost Recon, il cui ultimo esponente è Ghost Recon Breakpoint. Per l'occasione l'azienda ha annunciato che si terrà un video showcase speciale proprio per celebrare questo traguardo.

L'evento si terrà martedì 5 ottobre alle ore 19:00 italiane e presenterà ai fan due "sorprese": Ghost Recon Legacy (una probabile presentazione dedicata alla storia e all'impatto della serie nel mondo videoludico) e uno speciale "dietro le quinte" di Breakpoint. Ma non solo, poiché è stato anticipato che sarà mostrato in anteprima mondiale un nuovo progetto del franchise.

Hey Ghosts! Tune in on October 5 to watch the Ghost Recon 20th Anniversary Showcase. There might be a couple of surprises in there. ? — Ghost Recon (@GhostRecon) October 1, 2021

Il primo Ghost Recon è stato rilasciato su PC nel novembre 2001: il gioco diventò estremamente popolare grazie alla grande precisione richiesta, alla grafica all'avanguardia e all'elevata difficoltà. Naturalmente, l'universo di Ghost Recon prende ispirazione dal lavoro dell'autore Tom Clancy, come altri franchise pubblicati da Ubisoft (ad esempio The Division).

Sono passati ormai 2 anni dal rilascio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, quindi non stupirebbe un annuncio in merito ad un nuovo capitolo della serie, magari per le piattaforme next-gen, oltre che per PC.

