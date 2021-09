Twisted Metal per PS5 sarebbe in sviluppo presso Lucid Games, lo studio di Destruction All-Stars

PlayStation avrebbe consegnato il revival della serie Twisted Metal allo sviluppatore di Destruction All-Stars, Lucid Games, secondo quanto riferito da fonti a VGC.

Secondo le fonti, il nuovo titolo di combattimento automobilistico ha iniziato lo sviluppo presso lo studio con sede a Liverpool, nel Regno Unito.

Una persona a conoscenza dei piani di Lucid ha suggerito che il revival dovrebbe essere costruito attorno a un modello free-to-play, in parte in risposta alla transizione di Destruction All-Stars da un gioco premium a un titolo PlayStation Plus.

L'uscita sarebbe prevista in concomitanza con una prossima serie TV nel 2023.

Sony Interactive Entertainment ha dichiarato quest'anno che intende aumentare la sua posizione nel mercato dei giochi live service e un free-to-play per uno dei suoi classici franchise multiplayer corrisponderebbe a queste ambizioni.

Destruction All-Stars è uscito quest'anno. Inizialmente era previsto come gioco di lancio per PS5 a prezzo pieno, fino a quando Sony non ha rinviato la sua uscita di tre mesi e ha annunciato che sarebbe stato gratuito per i membri PlayStation Plus per due mesi, prima di essere venduto per $20.

Nonostante il lancio su PS Plus, Destruction All-Stars ha faticato a trovare un pubblico e il suo sviluppatore ha persino aggiunto al gioco driver controllati dall'IA per aiutare i giocatori a trovare le partite quando non c'erano abbastanza avversari online.

Tuttavia, nonostante la scarsa accoglienza da parte dei giocatori, Lucid ha un lungo pedigree nel genere delle corse e potrebbe fare un buon lavoro con Twisted Metal, secondo le fonti.

Lo studio britannico è formato da veterani del defunto sviluppatore Bizarre Creations, che ha creato i giochi di successo Project Gotham Racing. Più di recente, Lucid ha lavorato a Need for Speed ​​Payback e Hot Pursuit Remastered per EA.

La segnalazione del coinvolgimento dello studio in Twisted Metal arriva settimane dopo che il director originale della serie ha risposto alle voci di un ritorno e ha affermato di ritenere che Lucid fosse una soluzione improbabile a causa della scarsa accoglienza di Destruction All-Stars.

Il progetto televisivo Twisted Metal è stato annunciato ufficialmente a maggio 2019 ed è in lavorazione presso lo studio cinematografico e televisivo di Sony PlayStation Productions.

Fonte: VGC.