Twisted Metal per PS5 potrebbe essere free-to-play

Recentemente ci sono state diverse indiscrezioni riguardo Twisted Metal: alcune fonti affermano che il nuovo gioco dovrebbe essere in sviluppo da Lucid Games nel loro studio di Liverpool.

Ora ci sono nuovi dettagli sul gioco, tra cui il fatto che dovrebbe essere un titolo free-to-play con un "ampio servizio live" secondo le fonti del sito Dualshockers. A quanto pare Lucid Games e PlayStation starebbero pensando ad offrire il gioco gratis ma con all'interno un sistema di Battle Pass, sistema che viene usato da molti giochi al giorno d'oggi.

Lucid Games è lo studio dietro Destruction All-Stars per PS5: secondo le fonti il nuovo Twisted Metal non avrà una campagna vera e propria, ma presenterà delle storie approfondite. Lo sviluppo è attualmente nelle primissime fasi pertanto l'annuncio potrebbe arrivare molto più avanti: infine, potrebbe essere lanciato in concomitanza con la serie TV che ancora deve iniziare la fase di produzione. Per adesso tuttavia si tratta solo di rumor in quanto non c'è ancora stato un annuncio ufficiale.

Su Twisted Metal per PS5 è intervenuto anche David Jaffe, il creatore originario della serie: Jaffe si è detto dispiaciuto del fatto che Sony non lo ha contattato per questo nuovo titolo.

Fonte: Dualshockers