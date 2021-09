Twisted Metal per PS5 in sviluppo? Il director del gioco originale David Jaffe se la prende con Sony

Nelle ultime settimane abbiamo appreso da varie fonti che Twisted Metal, una serie di combattimento tra veicoli, tornerà con un nuovo capitolo a cui il suo creatore originale, David Jaffe, non parteciperà. Come vi abbiamo riportato nella giornata di oggi, VGC ha dichiarato che lo studio di sviluppo incaricato è Lucid Games, lo studio britannico che ha recentemente sviluppato Destruction All-Stars per PlayStation 5.

Ora però, dopo l'uscita di questa notizia, arriva l'opinione di David Jaffe, il creatore del gioco originale. Rispondendo alle notizie sul suo canale YouTube con un video attualmente disponibile dietro pagamento, Jaffe ha detto di non aver sentito nulla di questo nuovo capitolo, esprimendo frustrazione per il fatto che PlayStation non lo avesse contattato. "Siamo chiari: Sony non mi deve nulla, la nostra relazione è finita da qualche parte alla fine del 2018", ha detto. "Ma dirò che, emotivamente fa schifo non essere stati contattati affatto se tutto questo fosse vero".

"Mi fa un po' arrabbiare, ma questo è il lato emotivo che parla. La verità della questione è che hanno un'attività da gestire, non stanno pensando a me. Alla fine, sono entusiasta del fatto che Twisted Metal sia ancora un gioco preso in considerazione, lo giocherò una volta uscito e se chiederanno il mio aiuto ovviamente glielo darò" dichiara Jaffe.

Jaffe ha inoltre affermato che il team che attualmente sta lavorando alla serie TV Twisted Metal "rimane in contatto con me rispetto alla gente di PlayStation", osservando che gli hanno telefonato per il casting dell'attore Anthony Mackie "il giorno dopo".

