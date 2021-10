Twitch gigantesco attacco hacker: in rete codice sorgente, guadagni di streamer, password e molto altro

Un hacker anonimo sembra aver fatto trapelare una valanga di dati sensibili di Twitch, incluso il suo codice sorgente. L'utente ha pubblicato un torrent su 4chan contenente 128 GB di informazioni.

Nel post si afferma che Twitch è una sussidiaria di Amazon, che "la sua community è un disgustoso pozzo nero tossico" e che si vuole "promuovere più concorrenza nello spazio dello streaming online".

Uno degli elementi principali inclusi nella fuga di notizie sono i report sui pagamenti dei creatori dal 2019 ad oggi, l'utente afferma: "scopri quanto stanno guadagnando i tuoi streamer preferiti!" Inoltre, sembra che Twitch stia lavorando su un concorrente di Steam con Amazon, nome in codice "Vapor". La cosa più pericolosa è che le password sono state incluse nel leak, quindi se avete un account Twitch, vi consigliamo di cambiare la password e avere l'autenticazione a due fattori (2FA).

Questa fuga arriva subito dopo che Twitch è stato preso di mira per la mancanza di una risposta adeguata ai continui raid di odio che si sono verificati sulla piattaforma. I raid di odio hanno, in particolare, preso di mira persone emarginate, tra persone LGBTQIA+, ma non è chiaro se questo hack debba essere una risposta all'inazione di Twitch o una generale antipatia verso il servizio.

Il post originale includeva l'hashtag "DoBetterTwitch", un tag utilizzato su Twitter come un modo per i creatori di chiedere strumenti migliori per combattere le incursioni di odio e una richiesta generale di miglioramenti. L'inclusione dell'hashtag non significa necessariamente che questa fosse l'intenzione dell'hacker, poiché includere le password mette semplicemente a rischio più utenti.

Fonte: Gamepur.