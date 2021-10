Twitch ecco i 100 streamer più pagati. Il primo ha intascato molto più di $10 milioni in due anni!

Poco fa, vi abbiamo riportato la notizia del massiccio attacco hacker ai danni di Twitch che ha fatto trapelare in rete moltissime informazioni, come il codice sorgente, i guadagni degli streamer, le password e molto altro.

Ora, su Twitter è stata pubblicata una lista con i 100 streamer più pagati. Al primo posto, troviamo CriticalRole che in 26 mesi, nel periodo tra agosto 2019 e settembre 2021, ha intascato 9,6 milioni di dollari.

In seconda posizione, troviamo xQcOW che ha guadagnato 750.000 dollari solamente nel mese di settembre di quest'anno.

I numeri comparsi dopo l'attacco hacker non includono sponsor, donazioni e merchandise.

The gross payouts of the top 100 highest-paid Twitch streamers from August 2019 until October 2021: pic.twitter.com/3Lj9pb2aBl — KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021

Pokimane, alla posizione 39, Amoranth alla 48 e Sintica alla 71, sono le uniche tre ragazze nella top 100.

Al momento, Twitch non ha commentato in via ufficiale l'attacco hacker e i numeri trapelati in rete.

