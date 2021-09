Twitch svela ufficialmente nuovi strumenti di verifica per contrastare i 'raid di odio'

A seguito di segnalazioni all'inizio di questa settimana, Twitch ha presentato ufficialmente una nuova suite di strumenti basati sulla verifica destinati ad aiutare a combattere il fenomeno sempre più diffuso dei raid di odio.

La controversa funzione raid di Twitch è stata usata dagli utenti malintenzionati che hanno iniziato rapidamente a sfruttarla creando account fittizi e bot per inondare le chat di streamer e sottoporli a doxing, molestie e attacchi.

Dopo uno sciopero di 24 ore di successo da parte degli streamer il mese scorso per protestare contro la percepita mancanza di azione da parte di Twitch nell'affrontare il problema, la società ha affermato che stava lavorando duramente per migliorare la situazione e rendere Twitch un sito più sicuro per i creatori. E ora, i primi frutti di queste fatiche sono stati ufficialmente svelati.

Questi nuovi strumenti si concentrano sulla verifica telefonica ed e-mail, offrendo agli streamer un maggiore controllo sui propri canali consentendo loro di specificare esattamente chi ottiene i privilegi di chat. "La chat verificata dal telefono offre ai creatori un controllo più preciso su chi può partecipare alla chat, consentendo loro di richiedere ad alcuni o a tutti gli utenti di verificare un numero di telefono prima di chattare", spiega Twitch. "Insieme a impostazioni di verifica e-mail aggiornate, i creatori saranno ora in grado di utilizzare la verifica e-mail e telefonica in tandem per soddisfare le loro esigenze specifiche".

I nuovi strumenti sono disponibili da ora, accessibili tramite la Creator Dashboard di Twitch e forniscono agli streamer una gamma di opzioni basate sulla verifica (disabilitate per impostazione predefinita) da utilizzare per limitare l'accesso alla chat.

Per quanto riguarda come funzioneranno le cose dal punto di vista del visualizzatore, Twitch afferma che gli utenti saranno in grado di verificare fino a cinque account per numero di cellulare. Tuttavia, per aiutare a prevenire altri problemi, se un account verificato dal telefono viene sospeso a livello di sito, anche tutti gli account collegati al numero verranno sospesi e gli utenti non saranno in grado di creare nuovi account utilizzando lo stesso numero.

"Nessuna singola soluzione tecnologica bloccherà mai del tutto il comportamento di cattivi utenti", osserva Twitch, "ma questo nuovo ostacolo funzionerà all'interno della nostra suite di strumenti in continua evoluzione, per rallentarli considerevolmente e ridurre il numero di canali su cui possono avere un impatto."

Ulteriori dettagli sul nuovo sistema di Twitch, inclusa una FAQ che copre i problemi sia per gli streamer che per gli spettatori, possono essere trovati nel post di annuncio.

Fonte: Eurogamer.net.