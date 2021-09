Twitch ha un nuovo concorrente: Chaturbate. Avete letto bene.

Chaturbate è un sito noto per un certo tipo di intrattenimento, intrattenente e divertente come Twitch, per certi versi. Ma come Twitch, Chaturbate si appresta ad accogliere anche lo streaming di videogiochi, il che lo rende immediatamente il rivale numero uno per il portale streaming più famoso al mondo.

Come annunciato su Twitter, previo consenso degli sviluppatori, sarà possibile trasmettere alcuni titoli di una lista ancora abbastanza corta ma che probabilmente si allungherà parecchio viste le potenzialità della piattaforma, dove gli utenti saranno molto attenti a certe gesta. Questo significa un'apertura totale anche a videogame di stampo erotico, vietati assolutamente sulla piattaforma viola, ma se indossate uno striminzito bikini all'interno di una piscina gonfiabile, va bene.

Broadcasters can now officially play video games on Chaturbate! Head to the broadcast page and add any approved game to your broadcast to begin playing. If you are a game developer, add your game to the approved list here: https://t.co/ArJ0WOmena pic.twitter.com/7Ld4uLriaC — Chaturbate Updates (@cbupdatenews) September 28, 2021

È però interessante che Chaturbate abbia reso disponibile solo adesso questa possibilità, anche perché è già possibile interagire con gli/le streamer con mance o aumentando la vibrazione di dispositivi che sembrano controller ma di forma molto allungata. È chiaro come al 99% ─ non 100 perché quando ci sono soldi di mezzo, l'etica passa in secondo piano ─ non vedremo mai titoli di un certo spessore artistico o commerciale: c'è anche una questione di immagine ovviamente.

Fonte: kotaku.com