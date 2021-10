Twitch testa le sponsorizzazioni dirette per aumentare la visibilità dei canali

Ogni giorno Twitch trova nuovi adepti e, contestualmente, nuovi content creator, in un campo che diventa sempre più affollato e in cui diventa sempre più difficile farsi notare.

I vertici di Twitch lo sanno bene e stanno sperimentando una nuova (per la piattaforma) funzionalità, che consente di pagare per comprare al proprio canale (o a quello del proprio content creator preferito) una maggiore visibilità generale, comparendo preferenzialmente e/o in forma di annunci sponsorizzati.

Nulla di particolarmente nuovo, in linea generale, ma lo è per la piattaforma, in cui la visibilità, finora, si è sempre raggiunta stando alle regole e alle best practice comprovate. Oltretutto, l'elemento particolare è più che altro il fatto che si tenta di spingere i fan e gli abbonati ai canali a supportare i propri beneamini non solo con abbonamenti e mance ma anche regalando loro spazi pubblicitari.

Il sistema è anche in versione preliminare e disponibile, come test, ancora per pochissimi, e non ci sono per ora date ufficiali per quando diventerà pubblico.

Il sistema, naturalmente, sta sollevando anche diverse perplessità, se non direttamente aperte critiche, dato che apre a disparità di trattamento e svantaggia i canali dagli ottimi contenuti ma senza possibilità di permettersi battage pubblicitario o con pochi potenziali investitori; e ancora, si tratta semplicemente di un aumento della visibilità del canale, ma il tasso di conversione eventuale in effettivi follower e abbonati è ancora tutto da dimostrare.

Fonte: VGC - Kotaku