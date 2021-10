Valkyrie Profile: registrato il marchio Valkyrie Elysium

Potrebbe esserci la possibilità che Square Enix stia preparando un nuovo titolo relativo ai giochi Valkyrie Profile.

In Giappone, la società ha depositato i marchi per il nome Valkyrie Elysium. Ci sono elenchi per entrambe le versioni giapponese e inglese del titolo.

Finora ci sono stati quattro giochi Valkyrie Profile. Due sono capitoli principali della serie, mentre gli altri due sono spin-off. Il gioco originale e Valkyrie Profile 2 sono apparsi per primi sulle piattaforme PlayStation. Il primo gioco è poi finito su PSP, Android e Apple iOS con il nome Valkyrie Profile: Lenneth dopo il lancio. Valkyrie Profile 2 è apparso solo su PS2 in tutto il mondo. Valkyrie Profile: Covenant of the Plume è un'esclusiva DS ed è un gioco di ruolo strategico, piuttosto che un JRPG a turni.

Dei giochi Valkyrie Profile, Valkyrie Anatomia: The Origin è il più recente. Si tratta di un gioco di ruolo mobile lanciato in tutto il mondo. Tuttavia, Square Enix lo ha chiuso nell'agosto 2020.

Sebbene il marchio Valkyrie Elysium sia nuovo, potrebbe volerci un po' prima di scoprire cosa potrebbe significare. Square Enix ha registrato il marchio Chocobo GP nel marzo 2021, quindi ha annunciato il gioco completo al Nintendo Direct nel settembre 2021. Ha rivendicato il marchio The First Soldier nel gennaio 2021, quindi ha rivelato il gioco un mese dopo nel febbraio 2021.

Fonte: Siliconera.