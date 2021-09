Valve al lavoro su un nuovo visore VR 'standalone' secondo un dataminer

Valve è chiara sul suo impegno per la realtà virtuale, è qualcosa che abbiamo già visto con Index VR e grandi giochi della statura di Half Life: Alyx (oltre alla sua futura console Steam Deck) e a quanto pare anche il futuro della società è costellato da VR.

È noto che l'azienda sta lavorando a un nuovo visore Index VR, che avrà grandi novità rispetto al modello originale. Un dataminer e YouTuber, SadlyItsBradley, ha trovato alcuni file che anticipano questa nuova tecnologia. La novità più grande del nuovo Valve VR Index è che sarà standalone, allo stesso modo di Oculus Quest. Cosa significa questo? Che non si avrà bisogno di una connessione al PC per funzionare.

Nello specifico, lo YouTuber ha trovato una serie di file riferiti al nome in codice Deckard, un sistema di controller che concederebbe a Index VR questa autonomia, oltre ad altre nuove funzioni. Inoltre, è stato trovato un file DLL nella cartella VR Link, che fa riferimento a Wi-Fi 5 e persino Wi-Fi 6, integrato nel dispositivo.

Oltre a questo il dataminer afferma che il nuovo Index VR funziona con due antenne wireless, che non necessitano di cavi e che si trovano nella parte anteriore e posteriore della periferica. Tutto questo è possibile grazie a Deckard. D'altra parte, Index VR includerà una funzione chiamata Independent System Layer. Ciò consente di collegare visori separati e altri accessori, che svolgono funzioni esclusive in Index VR.

Questa funzione sarà collegata tramite Deckard, e consentirà all'utente di avviare applicazioni sul proprio PC in realtà virtuale, consultare gli strumenti nell'interfaccia Index VR e utilizzare Xrdesktop. Cosa ci permette di fare Xrdesktop ? Come indica il nome, grazie a questa applicazione potremo consultare il desktop del nostro PC in realtà virtuale, archiviando dati e file nell'Index VR stesso.

Se queste informazioni fossero vere, sembra che il nuovo visore VR di Valve sarà in grado di eseguire funzioni e videogiochi senza bisogno di una connessione al PC.

Fonte: VGC