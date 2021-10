Vengeance is Mine è il nuovo gioco con Stefanie Joosten, la Quiet di Metal Gear Solid V

Stefanie Joosten, che ha interpretato Quiet in Metal Gear Solid 5, è il direttore creativo di un nuovo titolo di combattimento mech chiamato Vengeance is Mine.

Joosten ha svelato il gioco, che uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S nel 2023, nel video più in basso insieme a un'istantanea di un personaggio.

Vengeance is Mine ha una meccanica di manipolazione del tempo. I giocatori potranno accelerare il tempo o riavvolgerlo per aggiustare le combo o ingannare la morte.

"I giocatori vestiranno i panni di Gabriel Jaeger, brutalmente giustiziato da tre viaggiatori del tempo che tornano indietro nel 1664 per ottenere un vecchio pezzo di tecnologia che consentirà loro di gestire il Deacon, un'installazione militare abbandonata sepolta sotto le strade di Nuova Amsterdam".

"Charles Jaeger, ora in pieno controllo del Deacon incontrerà il leader spirituale Robert Wright oltre l'orizzonte dello spazio e del tempo. Il suo unico problema è Gabriel. A malapena uscito vivo, Gabriel ha il controllo del prototipo HYDRA mech ed è pronto a compiere la sua vendetta."

Vengeance is Mine sarà pubblicato da 110 Industries, una nuova società di videogiochi che ha fatto alcuni annunci durante il Tokyo Game Show. Un altro di questi è il gioco d'azione in terza persona Wanted: Dead, in uscita su PS5, Xbox Series X e S e PC nel 2022.

110 Industries non ha annunciato ancora lo sviluppatore di Vengeance is Mine.

Fonte: Eurogamer.net.