Videogiochi e relax: in Giappone arrivano i primi 'materassi da gaming'

Dal Giappone è arrivata una nuova curiosità nell'arredo dedicato al gaming con un materasso appositamente pensato per i videogiocatori. Così, l'azienda giapponese specializzata in prodotti per videogiocatori Bauhutte ha unito la sua ingegnosità con il marchio di materassi Nishikawa per realizzare il cosiddetto Materasso da gioco BMT-100S (disponibile in vari modelli, finiture e prezzi) da 28.500 yen a 43.500 yen, ovvero circa 220 euro e 335 euro.

Questo nuovo materasso per gli appassionati di videogiochi giapponesi è realizzato in schiuma di uretano ad alta resistenza con uno spessore di soli 8 centimetri. Secondo i suoi produttori, grazie alla composizione dei suoi materiali e alla loro distribuzione, si ottiene una distribuzione uniforme del peso del giocatore su tutta la superficie del materasso, favorendo così il comfort.

Il suo design è molto leggero e permette di trasportarlo facilmente, come se fosse un tradizionale futon giapponese, tanto che secondo i responsabili può essere arrotolato senza troppe difficoltà e riposto facilmente ovunque. Inoltre, è realizzato con materiali completamente traspiranti e facilita le operazioni di pulizia grazie alla sua fodera, che può essere facilmente rimossa per lavarla separatamente.

Chissà se questi materassi da gaming arriveranno anche in Occidente? Non ci resta che aspettare e vedere.

Fonte: Kotaku