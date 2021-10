World of Warcraft a quanto pare ha causato la nascita di Ethereum

A quanto pare il creatore di Ethereum ha detto di essere stato spinto a creare denaro decentralizzato perché il suo personaggio di World of Warcraft è stato crudelmente nerfato.

"Ho giocato felicemente a World of Warcraft nel periodo 2007-2010, ma un giorno Blizzard ha rimosso la componente di danno dall'incantesimo Siphon Life del mio amato warlock", ha detto Vitalik Buterin, il programmatore che ha sviluppato il concetto originale di Ethereum alla fine del 2013.

"Quel giorno ho capito quali orrori possono portare i servizi centralizzati. Ho deciso subito di smettere".

Syphon Life è stato effettivamente rimosso dalla patch 3.1.0 di World of Warcraft - "Secrets of Ulduar", la prima importante patch di contenuto per l'espansione Wrath of the Lich King lanciata nel novembre 2008. La patch 3.1.0 è stata pubblicata il 14 aprile 2009, quando Buterin aveva 15 anni. Syphon Life avrebbe trasferito 15 punti salute ogni 3 secondi dal bersaglio all'incantatore, per un massimo di 30 secondi.

Buterin ha concepito la piattaforma che sarebbe diventata Ethereum alla fine del 2013, annunciandola insieme a tre finanziatori in una conferenza Bitcoin a Miami pochi mesi dopo.

omfg? etherium was created as a cope for a world of warcraft nerf?? im losing my fucking mind. imagine being so mad you? what the fuck https://t.co/BX3rrWAtKk pic.twitter.com/4QXuWt6644 — ? (@zemnmez) October 1, 2021

Non è la prima volta che assistiamo a eventi di questo tipo, con giocatori di WoW che decidono di abbandonare il gioco. Certo, il caso di Vitalik Buterin è forse uno dei più significativi, dato quello che ha creato in seguito all'addio al titolo di Blizzard.

