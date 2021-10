Xbox collabora con Adidas per una gamma di sneaker che celebra i 20 anni del marchio

Xbox e Adidas stanno collaborando per creare una serie di sneaker progettate per celebrare il 20° anniversario del marchio di console. Il primo design ad essere rivelato, Xbox 20th Forum Tech, presenta "dettagli verdi traslucidi ispirati all'edizione speciale della console Xbox originale per il lancio di Halo: Combat Evolved nel 2001".

James Monosmith, responsabile marketing dei prodotti di consumo di Xbox, ha affermato che nei prossimi mesi verranno lanciate altre sneaker ispirate alle generazioni di console Xbox passate e presenti, "inclusa la prima sneaker disponibile per l'acquisto da parte dei nostri fan entro la fine dell'anno".

"Questa collaborazione dà il via al lancio globale di 'Always Played In. Never Played Out', che celebra le ere popolari del gioco negli ultimi due decenni, attraverso lo sport, i giochi e lo stile di vita e la magia che accade quando tutti ci prendiamo del tempo per giocare. Poiché i giochi sono fatti per essere giocati, le scarpe sono fatte per essere giocate, dal cemento al divano e oltre" si legge nella dichiarazione. Di seguito potete dare uno sguardo ad alcune immagini.

Le celebrazioni dei 20 anni di Xbox continueranno: non ci resta che aspettare quali altre collaborazioni verranno annunciate dalla società.

