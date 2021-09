Xbox Cloud Gaming su Xbox Series X/S e Xbox One in azione in un video

Xbox Cloud Gaming è ormai una realtà, trovando spazio in Xbox Game Pass su PC e ora su console. Infatti, per gli utenti Insider di livello Alpha o Alpha Skip-Ahead, è disponibile l'accesso del nuovo sistema su Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One, attraverso un'icona a forma di nuvola abbastanza inequivocabile.

Il nuovo sistema permetterà a tutti gli utenti che ne faranno uso la possibilità di avviare i titoli disponibili sul catalogo senza doverli per forza scaricarli e installarli sull'hard disk, con tutti i vantaggi del caso. Il cloud infatti cambia un po' le carte in tavola del mercato, tra la disponibilità di hardware dedicati o la semplice prova di titoli senza il bisogno di demo o comunque occupare memoria della console. E possiamo anche vederlo all'opera.

Il Senior Editor di The Verge, Tom Warren, ha infatti mostrato nel video che potete vedere qui sotto, il nuovo sistema, abbastanza intuitivo e che un giorno permetterà anche a Xbox One di mostrare titoli di nuova generazione. Si punta a uno streaming di 1080p e 60FPS, pur considerando i limiti dei collegamenti casalinghi. Questa potrebbe essere l'inizio di una rivoluzione, immaginando un futuro senza console.