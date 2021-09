'Xbox Game Pass ha 30 milioni di abbonati'

Durante l'evento digitale di TheWrap, TheGrill 2021, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato che gli abbonati a Xbox Game Pass hanno raggiunto la soglia dei 30 milioni. Questo commento è stato fatto durante una tavola rotonda che includeva il dirigente Xbox Phil Spencer.

Quando durante la discussione è emerso l'argomento dei modelli di business e degli abbonamenti nel settore dei videogiochi, Spencer ha affermato di ritenere che siano fondamentali nel processo di creazione dei giochi. Inoltre, diversi modelli di business consentono una produzione più diversificata. Tuttavia, apprezza ancora il fatto che i consumatori acquistino giochi al dettaglio e investano nell'acquisto di contenuti.

Ha parlato di Xbox Game Pass, dicendo: "pensiamo che porti più giochi a più persone, ma non come un sostituto per la vendita al dettaglio. In effetti, abbiamo avuto il nostro anno più grande di sempre nella vendita al dettaglio l'anno scorso mentre i nostri abbonamenti stavano crescendo".

Zelnick ha continuato a parlare di media interattivi e di come i servizi di abbonamento debbano offrire i contenuti desiderati dai consumatori. Poi ha chiesto a Spencer: "penso che l'ultima volta che abbiamo controllato, abbiamo ottenuto circa 30 milioni di iscritti, Phil, giusto? Qualcosa del genere?"

Tuttavia, Spencer ha risposto: "l'ultimo numero pubblico che abbiamo annunciato è stato di 18 [milioni]". Zelnick ha poi cercato di correggere se stesso, dicendo: "sono più di 18".

A proposito di XGP, Square Enix ha annunciato che Marvel's Avengers arriverà sul servizio il 30 settembre, con il gioco base e tutte le sue espansioni e futuri aggiornamenti.

Fonte: Gamespot.