Xbox Game Pass ha 30 milioni di abbonati? 'Numeri a caso, se così fosse Xbox lo avrebbe annunciato'

Xbox Game Pass è un servizio molto apprezzato dall'utenza Xbox e PC, e di recente il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato del numero di giocatori abbonati.

Zelnick, durante l'evento digitale di TheWrap, TheGrill 2021, ha dichiarato che gli abbonati a Xbox Game Pass hanno raggiunto la soglia dei 30 milioni e questo commento è stato fatto durante una tavola rotonda che includeva il boss di Xbox Phil Spencer, che ha detto che "l'ultimo numero pubblico che abbiamo annunciato è stato di 18 [milioni]".

In seguito è arrivato il commento del noto giornalista Jeff Grubb che su Twitter ha detto: "Zelnick ha scelto un numero a caso. Se fossero stati realmente 30 milioni per Game Pass, l'avrebbero detto".

Zelnick picked a number out of the air. If it was 30 million for Game Pass, they would've said. https://t.co/pAzkxr82Vf — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 30, 2021

In sostanza, nonostante Xbox Game Pass sia molto apprezzato, non conta al momento 30 milioni di abbonati, poiché in tal caso Microsoft avrebbe annunciato l'importante traguardo.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.