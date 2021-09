Xbox Game Pass come Netflix e Microsoft lo sa: 'per i profitti ci vorranno anni. Spesi tanti milioni'

Xbox Game Pass è, senza dubbio, una delle migliori armi Xbox di questa nuova generazione. Questo servizio di gioco in abbonamento ha conquistato milioni di utenti grazie a un catalogo enorme e in costante crescita e a un prezzo mensile relativamente contenuto.

Tuttavia sembra che Xbox stia adeguando ancora di più i prezzi di Xbox Game Pass e abbia annunciato un taglio del prezzo del servizio in alcuni stati come Cile, Hong Kong e Israele. Purtroppo per ora è disponibile in pochi paesi e tutto indica che in Occidente non saremo in grado di beneficiare di questi sconti. Ma dopo questa notizia in molti si sono chiesti come Microsoft riesca a supportare un servizio del genere che offre più di 100 giochi ad un prezzo già di per sé basso.

Nel dibattito si è introdotto anche il giornalista Jeff Grubb che ha spiegato come il modello di riferimento sia simile a Netflix. "Xbox ha letteralmente miliardi di dollari stanziati per l'acquisizione di contenuti per Game Pass. Quindi Game Pass è molto, molto lontano dal realizzare un profitto. Ma come suggeriscono questi tagli, realizzare un profitto non è affatto un problema in questo momento" afferma Grubb in una serie di tweet.

"Inoltre, è normale che sia così. Netflix sta spendendo $ 17 miliardi per l'acquisizione di contenuti quest'anno e ha appena realizzato il suo primo trimestre redditizio di recente. Queste aziende sono disposte a passare anni senza pensare a come un'azienda guadagna effettivamente".

Also, that is normal. Netflix is spending billion on content acquisition this year, and it only just made its first profitable quarter ever recently. These companies are willing to go years without thinking about how a business actually makes money. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 28, 2021

And I think it's almost always concern trolling when people are like, "but how long can this last -- I'm just worried that Microsoft will..."

Bring that same energy to the existing business model of 0M to make/market a game that also seems unsustainable. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 28, 2021

Per Grubb quindi ci vorrà ancora del tempo prima che Microsoft riesca a guadagnarci da Xbox Game Pass e, cosa più importante, la società ne è perfettamente a conoscenza. Il giornalista infine tira una frecciata a coloro che criticano il modello a detta di molti "insostenibile" di Microsoft: perché non usare lo stesso slancio anche per quanto riguarda il modello di business del mercato videoludico che vede l'impiego di $ 300 milioni per creare e commercializzare un gioco?