Xbox Game Pass ad ottobre aggiunge otto nuovi giochi alla libreria

Come al solito ogni mese Xbox Game Pass riceve una serie di giochi che vanno ad arricchire la già corposa libreria del servizio in abbonamento. La prima metà di ottobre è quindi coperta, con otto nuovi giochi che arriveranno in questi giorni. Ecco di seguito la lista.

Totally Accurate Battle Simulator - già disponibile

Diventate il leader di traballanti guerrieri da terre antiche, lande terrificanti e mondi fantastici. Assistite alle loro battaglie in simulazioni con il motore fisico più barcollante mai creato, create unità completamente nuove tramite l'apposito creatore e mandate il vostro esercito a combattere contro i vostri amici nella modalità multigiocatore.

The Procession to Calvary - dal 7 ottobre

La guerra santa è conclusa! I vostri oppressori sono sconfitti, le chiese dell'Antico Dio giacciono in rovina e migliaia di persone innocenti sono state brutalmente uccise! Ma ci sono anche cattive notizie: il tiranno Peter il Divino è sfuggito alle vostre grinfie e avrete il compito di trovarlo.

Visage - dal 7 ottobre

Visage è un gioco horror psicologico in prima persona. Esplorate una casa avvolta nel mistero e in costante mutamento in un mondo rallentato ricco d'atmosfera che unisce ambienti soprannaturali rassicuranti a scenari realistici spaventosi e vivete un'esperienza realmente terrificante.

Back 4 Blood - dal 12 ottobre

Back 4 Blood è un adrenalinico sparatutto cooperativo in prima persona sviluppato dai creatori dell'acclamatissima serie di Left 4 Dead. Vivete un'intensa campagna cooperativa a 4 giocatori, vestite i panni di umano o Infestato nella modalità multigiocatore competitiva e sperimentate un sistema di gioco ricco d'azione che vi terrà incollato allo schermo.

Destiny 2: Oltre la Luce (PC) - dal 12 ottobre

La frontiera di Europa cela tanti segreti del passato, come l'oscuro potere della stasi. Collaborate con la misteriosa Ignota exo per domare questo nuovo potere prima che Eramis, Kell dell'Oscurità, lo conferisca ai suoi caduti. Potenziate il vostro arsenale, controllate la stasi e andate oltre la luce.

Ring of Pain - 14 ottobre

Entrate nel Ring of Pain, un crawler di carte roguelike in cui dovrete combattere. Ogni passo intorno al ring porta una decisione terribile. Raggiungere la ricompensa o pugnalare alle spalle un orrore strisciante? Incontrate strani amici che portano doni e tesori. Scegliete saggiamente la vostra attrezzatura per sopravvivere.

The Riftbreaker - dal 14 ottobre

The Riftbreaker è un survival che verte sulla creazione di basi con elementi GdR e d'azione. In qualità di scienziata e commando alla guida di un'avanzata mech-armatura capace di compiere salti nelle fratture dello spazio, potrete fare a fette gli innumerevoli nemici, stabilire basi, raccogliere campioni e sfruttare nuove invenzioni per sopravvivere.

The Good Life - dal 15 ottobre

La giornalista Naomi Hayward sta annegando nei debiti. Dopo aver accettato la richiesta del quotidiano The Morning Bell di "scoprire il mistero di una piccola cittadina inglese", Naomi si ritrova lontana dalla sua casa di New York, a Rainy Woods, conosciuta come "il posto più felice del mondo".

Come tutte le volte, alcuni giochi verranno rimossi dalla libreria, ecco quali:

Gonner2 (Cloud, Console, e PC)

Heave Ho (PC)

Katana Zero (Cloud, Console, e PC)

Scourgebringer (Cloud, Console, e PC)

Tales of Vesperia HD (Console e PC)

The Swords of Ditto (PC)

Fonte: Xbox