Xbox Game Pass sarebbe sceso sotto i 23 milioni di abbonati nell'ultimo trimestre

Il CEO di Take Two Interactive, Strauss Zelnick, ha affermato di recente che Xbox Game Pass ha circa 30 milioni di abbonati. Questo è successo durante una chat con il boss di Xbox, Phil Spencer, che ha notato che l'ultima cifra pubblicamente nota era di 18 milioni di abbonati.

Secondo Jeff Grubb di VentureBeat, tuttavia, il conteggio di 30 milioni di iscritti non è corretto.

"Zelnick ha scelto un numero a caso. Se fossero stati 30 milioni per Game Pass, l'avrebbero detto". Grubb ha poi notato che il numero di abbonati è sceso sotto i 23 milioni nell'ultimo trimestre.

"Non hanno condiviso notizie perché erano preoccupati che avrebbero perso abbonati se il numero avesse iniziato a circolare."

It was below 23 million last quarter, but they didn't share because they were worried it would look like they were losing subs after that number started circulating but before Jez corrected it. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 30, 2021

Indipendentemente dall'attuale numero di abbonati, Xbox Game Pass rimane senza dubbio il miglior servizio di abbonamento per i videogiochi. Scarlet Nexus e AI: The Somnium Files sono stati aggiunti di recente insieme a Marvel's Avengers.

Il servizio vedrà anche l'arrivo di grandi giochi come Forza Horizon 5 e Halo Infinite nei prossimi mesi.

Fonte: Gamingbolt.