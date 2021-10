Xbox Game Studios potrebbe acquisire Crystal Dynamics, Avalanche e IO Interactive

È notizia recente l'ultima acquisizione dei PlayStation Studios, che hanno accolto i talentuosi ragazzi di Bluepoint Games: sembra però che Microsoft non starà a guardare e che abbia in serbo alcune acquisizioni molto interessanti per gli Xbox Game Studios.

A parlarne è il giornalista Jeff Grubb che, nel corso del format GrubbSnax di Giant Bomb, ha affermato che presto Microsoft annuncerà che ben tre studi si uniranno alla famiglia Xbox: Crystal Dynamics, IO Interactive e Avalanche.

Tutti e tre questi studi sono al lavoro, più o meno ufficialmente, su titoli proprio esclusive Xbox e PC: Crystal Dynamics collabora allo sviluppo del reboot di Perfect Dark, Avalanche ha per le mani l'esclusiva Contraband e IO Interactive, o almeno così dicono diverse voci, starebbe sviluppando una nuova IP proprio per le console Xbox.

Si tratterebbe quindi di acquisizioni, sulla carta, non troppo sorprendenti. Secondo Grubb Microsoft starebbe valutando se questi studi "lavorano bene con Xbox. Se le cose andranno bene, saranno acquisiti".

Nonostante spesso vengano smentite le affermazioni di una "guerra di acquisizioni" tra Sony e Microsoft, entrambe le aziende sembrano essere ben decise ad ampliare il proprio bacino di studi il più possibile, per regalare agli utenti, o almeno questo speriamo, una generazione da ricordare.

