Xbox e Kojima sarebbero al lavoro su un gioco basato su una IP esistente

Continuano i rumor sul prossimo progetto di Hideo Kojima e del suo team Kojima Productions.

A quanto pare, sembra che lo studio stia lavorando da tempo su un gioco esclusivo per Xbox con Microsoft ma, recentemente, una fuga di notizie avrebbe rivelato che Kojima Productions sta lavorando anche a un gioco Silent Hill finanziato da Sony.

Di recente, durante il podcast di Xbox Era, il co-fondatore Nick Baker ha commentato entrambe le questioni, dicendo, per cominciare, che in base a ciò che ha sentito, Kojima non sta lavorando a un titolo di Silent Hill.

Nel frattempo, per quanto riguarda il gioco Xbox, Baker afferma che non sarà una nuova IP, ma si tratterà di un gioco basato su un franchise già esistente. Ha anche aggiunto che non si sa se sarà una IP Xbox o una serie di terze parti.

Baker ha anche confermato i report su un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater in sviluppo presso Virtuos.

Fonte: Gamingbolt.