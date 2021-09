Xbox che si spengono da sole e giochi chiusi all'improvviso: Microsoft indaga su diverse segnalazioni

Il supporto Xbox sta avendo molto da fare in questi giorni: come appare dalle segnalazioni infatti, diversi utenti stanno sperimentando spiacevoli problematiche in relazione ad alcuni titoli usciti recentemente. Sembra infatti che diverse console abbiano iniziato spegnersi inaspettatamente, oppure a ritornare alla dashboard senza motivo, mentre si gioca a titoli come NBA 2K22, Madden 22 o la prova di FIFA 22.

Oltre a questo, altri utenti hanno segnalato problemi simili con la beta di Call of Duty: Vanguard o la Halo: Master Chief Collection. Dopo diversi giorni la problematica non appare ancora risolta, e il supporto Microsoft ha invitato gli utenti a pazientare ancora un po'.

Non è la prima volta che le console Xbox, soprattutto le più nuove Series X/S, presentano problemi di instabilità di questo tipo, speriamo che i prossimi aggiornamenti possano migliorare le prestazioni del sistema operativo.

Teams are continuing to investigate reports of consoles powering off or quitting to home while playing NBA 2K22. Please watch for news here or at https://t.co/PzAdjUFMJj https://t.co/jNR0OqIoNl — Xbox Support (@XboxSupport) September 24, 2021

Recentemente è stato rilasciato, su Series X/S l'aggiornamento di settembre, che ha introdotto una nuova versione del browser Edge che dà la possibilità agli utenti di usufruire addirittura di alcuni servizi di streaming di videogiochi, come Stadia, sulle proprie console.

