Xbox non vengono più vendute da una catena di negozi giapponese. Xbox Game Pass le ha rese 'inutili'

Xbox Game Pass è molto apprezzato dagli utenti Xbox ma, a quanto pare, il servizio ha spinto una catena giapponese a interrompere la vendita di console Xbox.

La notizia riportata da Multiplayer.it, è stata segnalata su Twitter dall'utente "マノロ Ruiz" che, in un tweet cancellato per l'eccessiva console war scatenatasi tra i commenti, ha detto:

"La catena di negozi giapponese Geo ha smesso di vendere console Xbox. Ora probabilmente gli unici due modi per ottenere una Xbox in Giappone sono Yodobashi Camera o Amazon. Questa è una conseguenza del Game Pass, poiché ora non è più necessaria una console Xbox".

In un successivo tweet, ancora visibile, l'utente aggiunge: "questo non ha nulla a che fare con la console war, sono solo io che condivido alcune notizie curiose che potrebbero essere rilevanti. Per favore, lasciate fuori la console war".

I?m afraid the disclaimer is needed: this has nothing to do with console wars, it?s just me sharing some curious news that might be relevant.

Please, leave all unwanted console wars stuff out of this. — ??? Ruiz (@_manoloruiz_) October 3, 2021

Dato che Xbox Game Pass è disponibile in cloud e su PC, una console Xbox non è indispensabile per giocare ai titoli della società, ma potrebbero esserci altri motivi alla base della decisione della catena. In territorio giapponese, Xbox Series X/S se la stanno cavando meglio di Xbox One, ma PlayStation e Switch sono ancora in netto vantaggio. Probabilmente la poca richiesta dei giocatori (e le poche unità prodotte) potrebbero aver spinto il rivenditore a interrompere la vendita.