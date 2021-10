Xbox Series X/S: in arrivo SSD di espansione Seagate da 512GB?

Con l'arrivo quasi un anno fa delle nuove console domestiche, i videogiochi attirano l'attenzione, ma occupano sempre più spazio sui dischi. Per quanto riguarda Microsoft, Xbox Series X/S può ospitare un SSD di espansione Seagate che è veloce quanto l'SSD di base, ma ha un costo non propriamente abbordabile.

Al momento è disponibile solo un modello da 1 TB. Tuttavia, Seagate dovrebbe lanciare un SDD da 512 GB nel prossimo futuro. Almeno questo è ciò che suggeriscono diversi rivenditori. Tra questi troviamo una serie di store americani, come riportato da Windows Central, i quali mostrano così una scheda di espansione di memoria targata Seagate da 512 GB.

Seagate sembra si stia anche preparando per offrire una soluzione di archiviazione SSD basata su USB, che consentirà di archiviare i giochi separatamente dal pool di archiviazione interno. Anche se non sarete in grado di eseguire giochi di nuova generazione da questa espansione di memoria basata su USB, spostarli dall'SSD USB all'SSD interno dovrebbe essere più veloce che scaricarli di nuovo.

Attualmente ancora nessun prezzo è stato fornito e Seagate non ha ancora ufficializzato la notizia tra l'altro. Non ci resta che attendere maggiori informazioni.

Fonte: Eurogamer