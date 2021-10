Xbox Series X/S, in arrivo il prossimo mese nuovi titoli retrocompatibili?

Dei tre principali titolari di console, Microsoft è davanti ai suoi concorrenti quando si tratta di retrocompatibilità. La conservazione dei giochi è qualcosa di cui l'azienda ha parlato in numerose occasioni, con vari giochi originali Xbox e Xbox 360 che fanno parte del loro programma di retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X/S.

Ora è passato un po' di tempo da quando tutti i giochi delle precedenti console Xbox sono stati aggiunti al catalogo di titoli retrocompatibili, e giustamente, le persone sono diventate ansiose per la mancanza di attività. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare presto. Questo secondo il co-fondatore di Xbox Era Nick Baker, che di recente attraverso Twitter ha affermato che un altro lotto di giochi Xbox e Xbox 360 sarà reso retrocompatibile, molto probabilmente a novembre.

"Un piccolo update" dice l'insider. "Sembra che alcuni giochi siano stati oggetto di datamining, ma a volte i giochi Xbox e Xbox 360 vengono testati ma poi non aggiunti, quindi non elencherò alcun gioco per non deludere le aspettative. Solo un avvertimento: qualcosa si sta smuovendo, quindi mi aspetterei di sapere qualcosa a novembre".

An update here. It seems some games may have been datamined, but sometimes OG and 360 games are tested for BC but don't make the cut so I won't list any games as to not set expectations. Just a heads up that there's been activity here so I'd probably expect something in November https://t.co/dBidwLcf8g — Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021

Visto che novembre sarebbe il 20° anniversario di Xbox, avrebbe senso per Microsoft fare qualcosa di questo genere. Naturalmente, si tratta ancora di informazioni non verificate, quindi per ora si tratta comunque di rumor.

Fonte: VGChartz