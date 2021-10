Xbox Series X usate vendute su Amazon a più di $1000 e ad assurdi prezzi da bagarini

Quasi un anno dopo l'uscita di PS5 e Xbox Series X, le console sono ancora incredibilmente difficili da trovare e costose anche su Amazon, dove il rivenditore sembra vendere almeno alcune console Microsoft per circa $1.000, o il doppio di quello che in realtà dovrebbero costare.

Kotaku ha segnalato l'attività apparentemente imprecisa arrivata da un informatore che stava esaminando le offerte di Amazon Warehouse, quando ha trovato un elenco per Xbox Series X fino a $984, e in alcuni casi anche di più. Xbox Series X dovrebbe essere venduta al dettaglio per $500 e Amazon Warehouse dovrebbe essere il negozio di sconti del rivenditore online per prodotti ricondizionati e usati.

Allora perché Amazon vende l'usato al doppio del prezzo base?

Potrebbe essere un errore di codifica, o potrebbe avere qualcosa a che fare con gli scalper sul sito che si approfittano di consumatori disperati che cercano console di ultima generazione.

"Ho deciso di "stringere i denti" e pagare il doppio per Xbox Series X rispetto al prezzo al dettaglio nei negozi", ha scritto un recensore sulla pagina di un elenco di Amazon di Xbox Series X. "Ero un po' diffidente nel pagare così tanto (vicino a $900) ma volevo davvero sperimentare la prossima generazione di videogiochi."

Nel caso di questa persona la console si è rivelata difettosa. Microsoft è stata in grado di risolvere con la garanzia esistente. "Se potessi tornare indietro e rifarlo, non farei questo acquisto. Aspetterei pazientemente di trovare una console nei negozi con il prezzo al dettaglio".

Sfortunatamente, potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima che ciò sia possibile. Le console di nuova generazione sono ancora per lo più esaurite ovunque, con nuove scorte che si esauriscono non appena arrivano.

"[La carenza] continuerà per mesi e mesi, sicuramente fino alla fine di questo anno solare e nel prossimo anno solare", ha detto il boss di Xbox Phil Spencer in una recente intervista con The Wrap. Nel frattempo i fan devono cercare di resistere agli scalper, o in questo caso ad Amazon.

Fonte: Kotaku.