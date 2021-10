Xbox Store si rinnova integrando Xbox Cloud Gaming e la lista desideri. Ecco tutte le novità

Microsoft sta iniziando a lanciare un nuovo store Xbox che integra Xbox Cloud Gaming (xCloud), liste dei desideri e altro ancora.

Il nuovo negozio web Xbox include pulsanti per aggiungere giochi alle liste dei desideri, accesso rapido per riscattare codici e integrazione completa di Xbox Cloud Gaming. Se siete membri Xbox Game Pass Ultimate, potete semplicemente fare clic su Riproduci su un gioco supportato e verrà immediatamente trasmesso in streaming dal Web.

L'utente Twitter tamelucas ha individuato per la prima volta il nuovo negozio Xbox e sembra essere live solo in Canada. È molto diverso dal solito elenco di Microsoft Store e ha un design simile al resto dell'interfaccia utente di Xbox.

Potete anche utilizzare il Web Store per installare rapidamente i giochi su una console Xbox che possedete o acquistare il gioco come regalo per un amico.

Microsoft non ha annunciato ufficialmente questo nuovo store Xbox, ma dato che è già apparso in Canada, ci aspetteremmo di vederlo presto disponibile anche in altre regioni.

Fonte: The Verge.