Xbox al Tokyo Game Show 2021! Siamo in live per commentare in diretta l'evento

Aaron Greenberg e i pezzi grossi di Microsoft hanno smorzato gli entusiasmi abbassando le aspettative ma ogni nuovo evento targato Xbox non può che attirare l'attenzione.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di seguire in diretta Xbox al Tokyo Game Show 2021 in un evento che potrebbe rivelare qualche sorpresa soprattutto per cercare di fare breccia in un pubblico nipponico da sempre lontano dal colosso di Redmond.

Siamo in diretta con Riccardo Cantù e Antonino Fiore, partecipate numerosi!

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings