Assassin's Creed 1 Remake esiste davvero? Risponde Ubisoft

L'Ubisoft Forward che si è tenuto sabato sera è stato ricco di aggiornamenti e sorprese rivolte al pubblico di Ubisoft, anche se gran parte dell'evento era incentrato sulla condivisione di informazioni sul futuro della saga di Assassin's Creed. Come abbiamo potuto vedere, tanti sono i giochi in arrivo prossimamente tra cui Assassin's Creed Codename Red, ambientato in Giappone e Assassin's Creed Codename Hexe, che sembra un gioco a tinte oscure. Tuttavia, il remake del primo Assassin's Creed non è tra questi, progetto che i fan si aspettavano venisse annunciato durante la presentazione.

In una recente intervista, Jean-Luc Sala, art director di Ubisoft, ha completamente escluso che la società stia sviluppando un remake del capitolo che ha dato il via alla saga quando gli hanno chiesto del possibile inserimento del progetto in Assassin's Creed Infinity, il mondo virtuale che "collegherà i giocatori a diversi tipi di esperienze di Assassin's Creed, vecchie e nuove". A grandi linee, Sala ha commentato che gli sviluppatori Ubisoft sono attualmente coinvolti in altri progetti, senza remake di vecchi titoli in vista.

"Non è quello che stiamo facendo. Sono totalmente dedito ad Assassin's Creed Mirage e posso dirti che non stiamo facendo un remake del primo Assassin's Creed", ha confermato Sala.

Insomma, da quanto pianificato, il futuro di Assassin's Creed è molto promettente e, almeno per adesso, non c'è spazio per un remake del primo capitolo.

