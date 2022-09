Assassin's Creed Codename Invictus potrebbe contenere i personaggi dei giochi passati

Non solo Assassin's Creed Mirage, Jade, Red ed Hexe sono tra i giochi in via di sviluppo: Ubisoft sta lavorando anche ad Assassin's Creed Codename Invictus, un nuovo titolo multiplayer della serie. Ora sono stati condivisi nuovi dettagli a riguardo e la società ha lasciato intendere che nel gioco potremmo rivedere dei vecchi personaggi dei precedenti Assassin's Creed.

Durante un'intervista a Parigi, il boss di Assassin's Creed Marc-Alexis Coté ha rivelato una diapositiva di presentazione per Invictus con una serie di immagini concettuali che mostrano i protagonisti di Assassin's Creed del passato, nonché nemici come il minotauro di Odyssey.

"Codename Invictus è stato progettato per essere un gioco autonomo sull'hub Infinity, insieme a Codename Red e Codename Hexe", ha annunciato Coté. "Questo sforzo è guidato da ex membri senior di giochi multiplayer di successo Ubisoft, come For Honor e Rainbow Six Siege, che si uniranno ai talenti di AC per sfruttare il loro know-how per progettare un nuovo tipo di esperienza multiplayer. Tutti e tre questi giochi saranno accessibili individualmente dall'hub Infinity".

Coté ha inoltre affermato che sì, nel gioco ci saranno nemici e personaggi legati al franchise e che i giocatori saranno in grado di incontrare nuovamente. "Fa parte della nostra intenzione creativa di collegare insieme i diversi giochi di Assassin's Creed in un'esperienza multiplayer. Questo è in parte ispirato da ciò che abbiamo fatto in passato".

Fonte: Eurogamer