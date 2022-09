Assassin's Creed Infinity offrirà un mondo in continua evoluzione con contenuti gratis e a pagamento

Assassin's Creed Infinity dovrebbe servire come una sorta di hub nei prossimi anni e collegare esperienze passate e attuali. Inizialmente verranno registrati giochi come Assassin's Creed Codename Red e Hexe.

Il leader del progetto Marc-Alexis Côté ha detto durante un'intervista: "Le persone che amano scavare nel passato saranno in grado di saltarci dentro senza essere interrotte o dover sapere chi sono Desmond e Layla". Secondo queste parole quindi l'universo di Assassin's Creed nonostante i vari salti temporali dei giochi diventerà un universo solo.

Côté ha anche ampiamente discusso di come si svolgerà la storia moderna in Infinity: "Il modo in cui raccontiamo la storia si evolverà nel tempo. Questo è qualcosa che facciamo a lungo termine, non a breve termine. Ma l'astrazione che vogliamo trasmettere alle persone è che Infinity è come l'Animus con i giocatori che sono i personaggi principali della storia".

“Quindi Infinity non inizierà come un gioco. La versione di Infinity che lanceremo non sarà la versione finale di Infinity. È qualcosa che si evolverà nel tempo man mano che le nostre esperienze crescono e possiamo connetterle di più insieme. Quindi penso che apra un mondo di possibilità su cosa possiamo fare che va ben oltre l'essere un semplice launcher per i nostri diversi giochi", afferma Côté.

Infinity in sostanza sarà "una casa per una varietà di giochi di diversi generi e lunghezze". I titoli premium, come appunto Assassin's Creed Codename RED e Codename Hexe, verranno mescolati assieme a contenuti a pagamento e gratuiti. Oltre a questo, Ubisoft unirà anche una controparte multiplayer, chiamata Codename Invictus e che molto probabilmente avrà al suo interno personaggi di vecchi Assassin's Creed.

