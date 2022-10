Assassin's Creed Infinity: Ubisoft cerca di spiegare cosa sia, ma genera più confusione

Ubisoft ha toccato ancora una volta le basi dell'ambizioso Assassin's Creed Infinity nel suo ultimo rapporto finanziario, sebbene stia ancora mantenendo molti dettagli ben segreti.

Quest'ultimo dettaglio su Assassin's Creed Infinity descrive il progetto come un "hub" per tutte le esperienze future all'interno del franchise di azione stealth.

"Nel suo cuore, Assassin's Creed Infinity sarà un gateway per tutte le esperienze di Assassin's Creed in cui la metastoria vivrà in modo asincrono. Questo progetto ci consentirà di collegare i giochi con un filo narrativo comune e più coerente che ricompenserà i giocatori per il loro coinvolgimento nell'universo, guidando il coinvolgimento, fornendo allo stesso tempo una maggiore rilevabilità per i contenuti che creiamo" ha dichiarato Ubisoft.

Sappiamo già che Assassin's Creed Infinity fungerà da sede per tre grandi progetti: Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Hexe e Assassin's Creed Invictus (la controparte multiplayer), ma nonostante la spiegazione di Ubisoft, cosa sia effettivamente Infinity e soprattutto come funzionerà rimane ancora un mistero.

