Assassin's Creed Invictus sarà un gioco multiplayer creato da sviluppatori di For Honor

Durante l'ultimo Ubisoft Forward, oltre a conoscere il capitolo finale di Valhalla, abbiamo anche appreso dei nuovi giochi del franchise: Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Red e Assassin's Creed Hexe. Mirage sarà un ritorno allo stile classico dei giochi, con Basim e ambientato a Baghdad, Red ci porterà nel Giappone feudale e Hexe potrebbe essere correlato ai processi alle streghe. Ma queste non saranno gli unici giochi, dal momento che Ubisoft ha confermato il nuovo Assassin's Creed Invictus, un gioco multiplayer.

All'inizio dello scorso settembre, Marc-Alexis Côté ha dichiarato che Invictus sarebbe stato un nuovo gioco multiplayer, che sarebbe potuto diventare free to play, una dichiarazione che ha sorpreso molti fan, dal momento che Invictus avrebbe potuto essere annunciato durante l'evento e non divulgato tramite un'intervista. Ma dopo le ultime dichiarazioni, ora Ubisoft ha annunciato ufficialmente il nuovo Assassin's Creed Invictus attraverso il suo recente report sugli utili.

"Un team, inclusi i veterani di For Honor, sta attualmente lavorando per riportare il multiplayer in Assassin's Creed con un'esperienza standalone attraverso Infinity sotto il nome in codice Project Invictus" si legge nella dichiarazione.

Questo titolo multiplayer autonomo farà parte dell'Assassin's Creed Infinity Hub, che sarà un gateway per tutte le esperienze di Assassin's Creed in cui la meta-storia vivrà in modo asincrono, a partire da Red, Hexe e Invictus.

Fonte: Metro