Assassin's Creed Mirage avrà il doppiaggio in arabo indipendentemente da dove si compra la copia

Assassin's Creed Mirage è realtà e ora veniamo a sapere ancora più informazioni interessanti sul gioco: in un'intervista con la pubblicazione Arab Hardware, è stato rivelato da Ubisoft che il tanto atteso gioco di Assassin's Creed avrà un doppiaggio in arabo completo.

Come è stato affermato, Assassin's Creed Mirage si rifà alle radici della serie e offrirà un'esperienza familiare ma nuova, con i fan che sperano in un ritorno completo ma moderno alle origini. Per la prima volta nella storia della serie di Assassin's Creed, il gioco arriverà con doppiaggio arabo completo come parte del pacchetto e non sarà solo una versione locale per i paesi del Medio Oriente.

E' una pratica comune per diversi giochi: per raggiungere il numero più alto possibile di giocatori in tutto il mondo, un gioco avrà spesso funzionalità esclusive di doppiaggio e localizzazione aggiunte per i giocatori che hanno lingue diverse da quella utilizzata dal prodotto.

One more proud bit to end the night.



What would a game set in glorious 9th century Baghdad be without authentic dialogues?#AssassinsCreedMirage will be coming with Arabic dubbing!

Great work from @MoeAlemam 💜 https://t.co/Si34NPiqof — Malek T. 🍎 مالك 🇵🇸 (@malekawt) September 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nelle notizie correlate sappiamo che Assassin's Creed Mirage sarà l'ultimo gioco in arrivo su PS4 e Xbox One: i prossimi della serie, con i nomi in codice Red ed Hexe, saranno tutti next-gen. Durante l'evento è stato inoltre annunciato Assassin's Creed Codename Jade, un titolo per mobile che non ha ancora una data di uscita.

Fonte: The Gamer