Assassin’s Creed Nexus torna al centro dei leak

Mentre Take-Two e Rockstar Games stanno cancellando tutti i leak su GTA 6, anche Ubisoft sembra essere stata vittima di una fuga di notizie, in particolare su Assassin's Creed Nexus. Questo presunto titolo non è stato annunciato ufficialmente durante l'Ubisoft Forward, ma Tom Henderson ha pubblicato una serie di dettagli sul gioco per VR.

Come affermato in precedenza, nel gioco controlleremo ripetutamente i vecchi personaggi della saga, ovvero Ezio Auditore, Kassandra, Connor Kenway e Haytham Kenway durante 16 missioni. Ed è proprio questo elenco completo che Henderson ha in suo possesso.

Henderson ha pubblicato i nomi di tutte e 16 le missioni che avrà questo gioco e che potete trovare in calce alla fonte. Assassin's Creed Nexus dovrebbe contenere tutti gli elementi del franchise e in particolare gli omicidi con la lama celata. Fughe di notizie precedenti parlano anche di altre armi come una spada, un coltello da lancio, fumogeni o persino una balestra. I combattimenti sarebbero basati sul tempismo con un imperativo: attendere che il nemico abbassi la guardia per precipitarsi nella breccia lasciata dall'avversario.

Come riporta Henderson tuttavia, il gioco potrebbe essere stato accantonato da Ubisoft per concentrarsi maggiormente sulla tabella di marcia condivisa durante l'ultimo evento. Non resta che aspettare e vedere se effettivamente questo gioco verrà annunciato in futuro.

