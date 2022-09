Assassin's Creed Origins su PC ha alcuni bug grafici, ma Ubisoft e NVIDIA si incolpano a vicenda

Una serie di fastidiosi bug sta colpendo i giocatori di Assassin's Creed Origins su PC e diversi video testimoniano il problema. Sembra che questo bug sia stato introdotto in seguito ad un aggiornamento dei driver di NVIDIA, ma in cosa consiste?

Una serie di video pubblicati online mostrano come la grafica del gioco in determinate situazioni sfarfalli, con le texture che a volte scompaiono lasciando solo un campo visivo nero. Inizialmente si pensava che il bug si attivasse una volta che Bayek entrava in acqua, ma il problema si trova anche in altre situazioni dove il personaggio è sulla terraferma.

Come detto, il problema sembra essere arrivato dopo l'aggiornamento dei driver di NVIDIA, in particolare per gli utenti che usano schede RTX. Sfortunatamente, anziché trovare una soluzione, sembra che sia Ubisoft che NVIDIA si stiano incolpando a vicenda, chiedendo ai giocatori di contattare l'assistenza delle reciproche società.

Ubisoft ha risposto nei forum della community di Steam dove ha incolpato NVIDIA, dichiarando inoltre di non avere nessun piano per aggiornare Assassin's Creed Origins. Dal canto suo, NVIDIA ha affermato che la soluzione per questo problema dovrebbe provenire da un aggiornamento che deve essere pubblicato da Ubisoft. Nel mezzo ci sono i giocatori che, attualmente, non sanno più che pesci pigliare.

Fonte: Wccftech