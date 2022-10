Babylon's Fall un flop, il CEO di PlatinumGames chiede scusa

Babylon's Fall dopo un inizio non proprio brillante chiuderà del tutto a febbraio 2023: oltre a questo, ricordiamo che i giochi sono stati ritirati dal mercato. Insomma, si tratta di un brutto colpo per PlatinumGames che dalla dichiarazione di chiusura non ha più detto nulla a riguardo.

Ora durante un'intervista, il CEO di PlatinumGames Atsushi Inaba ha rotto il silenzio. "In primo luogo, la cosa importante che voglio far notare è che non siamo in grado di commentare alcune aree dei giochi sviluppati con i nostri partner", ha detto.

"L'unica cosa su cui possiamo commentare qui in termini di chiusura del servizio stesso di Babylon's Fall, è che questa sfortunata conclusione potrebbe essere stata qualcosa che aveva suscitato delusione, forse anche rabbia, per i nostri fan e giocatori devoti. E qualsiasi delusione che potremmo aver causato alla nostra fan base è qualcosa di cui siamo estremamente dispiaciuti, il fatto che abbiamo portato i nostri fan devoti a sentirsi in quel modo. Fornire ai giocatori qualsiasi sentimento diverso dal divertimento con le nostre creazioni è qualcosa di cui non siamo affatto contenti come sviluppatori".

Tuttavia il CEO di PlatinumGames afferma che la sua esperienza con Babylon's Fall non ha cambiato i piani dello studio di concentrarsi su titoli live service. “C'è molto che abbiamo imparato da questa esperienza, e non ha cambiato affatto i nostri piani futuri o le nostre prospettive per quanto riguarda la realizzazione di giochi live service. Questi titoli sono sicuramente qualcosa che vogliamo fare e ci impegniamo per andare avanti", ha detto.

Fonte: VGC