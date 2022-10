Bayonetta 3: Hellena Taylor chiede di boicottare il gioco, Hideki Kamiya risponde ma il suo profilo Twitter scompare

Bayonetta 3, che verrà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch il 28 ottobre, presenterà la voce di Jennifer Hale invece di Hellena Taylor. Una decisione che, secondo la stessa attrice che ha già dato voce alla Strega dell'Umbra nelle precedenti puntate della saga, è dovuta al fatto che lei stessa è stata costretta a rifiutare "un'offerta ingiuriosa".

Stiamo parlando di un compenso di 4.000 dollari, ovvero la cifra che Taylor assicura che Platinum Games ha offerto per interpretare nuovamente la protagonista del gioco. Una proposta che non è piaciuta alla doppiatrice, al punto tale da portarla a creare un video su Twitter in cui spiega la vicenda.

Taylor attraverso diversi video condivisi su Twitter, ha evidenziato che il franchise di Bayonetta ha generato fino ad oggi circa 450 milioni di dollari e che, quindi, un'offerta di 4.000 dollari è per lei "un insulto". Ha anche voluto rivendicare il suo lavoro, frutto di una formazione per "sette anni e mezzo presso la London Academy of Music and Dramatic Art e con Larry Moss a Los Angeles".

It appears Hideki Kamiya's Twitter account is now gone pic.twitter.com/PQ7WpgLx9g — Nibel (@Nibellion) October 16, 2022

A questo punto l'eccentrico creativo giapponese, come sempre, si è pronunciato su questa vicenda: Kamiya ha usato le parole "triste", "deplorevole" e falsità” per rispondere alle accuse di Taylor. Per coincidenza, il suo account è stato, per poco tempo, limitato per "attività insolite".

