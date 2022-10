Bayonetta 3 ci ricorda che sta per arrivare 'L'ora delle Streghe' con questo nuovo trailer

Mancano solo due settimane al nuovo gioco della streghetta più amata da tutti, Bayonetta 3, ed i fan sono impazienti perché non vedono l'ora di poterci giocare. Quale piano migliore per Halloween che combattere veri mostri al fianco di Bayonetta?

Tutti i media stanno già ricevendo le prime impressioni su Bayonetta 3 (a questo link potete dare uno sguardo alla nostra). Tuttavia questa notizia è incentrata sul nuovo trailer che è stato pubblicato pochi minuti fa e che si intitola "The Witching Hour".

Questo nuovo trailer non è solo più incentrato sulla sua storia, ma ha anche altre scene di gioco e sì, possiamo vedere sia Bayonetta che Viola in piena azione. Come possiamo vedere dal trailer ci saranno più versioni della Bayonetta che tutti i fan conoscono! Senza indugi vi lasciamo alla sua visione.

Vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 28 ottobre.