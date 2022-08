Beyond Good and Evil 2 'non ha una direzione, l'uscita è lontana anni e anni'

Alla fine del mese scorso è emersa la notizia che Beyond Good and Evil 2 è entrato in fase di playtesting esterno, e sembra che il gioco abbia ancora molta strada da fare se si considera che "manca di una direzione". Sebbene non siano stati resi pubblici screenshot o filmati di gameplay, i video visti dagli insider suggeriscono che lo sviluppo potrebbe essere stato riavviato.

Diverse persone che hanno preso parte al playtest di Beyond Good and Evil 2 hanno condiviso con Exputer i loro pensieri sul gioco, e qualcuno ha dichiarato di ritenere che il gioco "manca di direzione". Un altro ha detto di non avere "idea di cosa stessi facendo mentre giocavo". Stando ai filmati e agli screenshot trapelati che non sono stati resi pubblici, il gioco sembra meno completo della versione mostrata da Ubisoft alla fine del 2018.

La mancanza di direzione non sarebbe qualcosa di così sorprendente se si considera che al gioco ha iniziato a lavorare un nuovo lead writer. Ciò implicherebbe che al momento c'è ben poco da raccontare e suggerisce persino che lo sviluppo potrebbe aver subito un riavvio, dopo che il director originale, Michel Ancel, ha abbandonato il progetto e l'industria nel 2020 a seguito di accuse di comportamento tossico. Tutte le fonti ritengono che il gioco sia ancora "lontano anni" dall'uscita.

Altri dettagli emersi dal playtest riguardano la personalizzazione dei personaggi, che permetterà ai giocatori di creare il proprio personaggio partendo da un numero selezionato di preset. A quanto pare tutti i personaggi hanno "tipiche opzioni di personalizzazione". Anche se sembra che i tester abbiano visto solo una piccola sezione del gioco, la speranza è che Ubisoft possa mostrare di più nel prossimo futuro.

Fonte: PlayStation LifeStyle.